Провалы в ходе контрнаступления Киева наглядно демонстрируют плохую подготовку бойцов ВСУ. Такое мнение выразил бывший генерал сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак.
"То, как украинцы пытаются преодолевать минные поля, показывает, что для выполнения этой задачи экипажи были подготовлены плохо", — заявил Скшипчак, слова которого приводит портал Wirtualna Polska.
Перед украинскими военными стояла задача по разминированию минных полей высокой плотности посредством таранных танков, однако это оказалось невыполнимым. Всё дело в отсутствии у украинской армии военной авиации, которая есть у ВС РФ. Российские самолёты ликвидируют колонны боевых машин ВСУ ещё на подходах к линии обороны, отметил Скшипчак.
Без поддержки с воздуха задачи, которые ставит перед собой киевский режим, невыполнимы, подчеркнул генерал.
"Без прикрытия они становятся легкой мишенью для российских солдат, вооруженных противотанковым оружием", — резюмировал Скшипчак.
Ранее польский генерал уже призывал украинцев остерегаться контрудара ВС РФ.
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