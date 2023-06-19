Польский генерал Скшипчак назвал подготовленных на Западе солдат ВСУ "лёгкой мишенью"

1:14 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Провалы в ходе контрнаступления Киева наглядно демонстрируют плохую подготовку бойцов ВСУ. Такое мнение выразил бывший генерал сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак.

Фото: www.gazeta.ru

"То, как украинцы пытаются преодолевать минные поля, показывает, что для выполнения этой задачи экипажи были подготовлены плохо", — заявил Скшипчак, слова которого приводит портал Wirtualna Polska.

Перед украинскими военными стояла задача по разминированию минных полей высокой плотности посредством таранных танков, однако это оказалось невыполнимым. Всё дело в отсутствии у украинской армии военной авиации, которая есть у ВС РФ. Российские самолёты ликвидируют колонны боевых машин ВСУ ещё на подходах к линии обороны, отметил Скшипчак.

Без поддержки с воздуха задачи, которые ставит перед собой киевский режим, невыполнимы, подчеркнул генерал.

"Без прикрытия они становятся легкой мишенью для российских солдат, вооруженных противотанковым оружием", — резюмировал Скшипчак.

Ранее польский генерал уже призывал украинцев остерегаться контрудара ВС РФ.