Il Fatto Quotidiano: контрнаступление Украины застопорилось спустя две недели

Контрнаступление украинских войск захлебнулось спустя две недели после начала операции, сообщает итальянская газета Il Fatto Quotidiano.

Фото: Министерство обороны Украины

По информации издания, западные лидеры теряют надежду на победу Вооружённых сил Украины (ВСУ) в противостоянии с российской армией. В статье сказано, что США и их партнёры ежедневно теряют инициативу.

"Контрнаступление Украины уже застопорилось", — подчёркивается в публикации.

Автор материала считает, что в ходе вооружённых конфликтов первые 10 дней наступления считаются самыми значимыми. Киевскому режиму за это время не удалось достичь крупных успехов на линии соприкосновения, указал обозреватель.

Ранее российский генерал Андрей Картаполов заявил, что контрнаступление ВСУ будет завершено через три недели, после чего армия РФ приступит к активным манёврам в зоне спецоперации.