Если руководство киевского режима применит ракеты Storm Shadow и HIMARS против регионов, которые не входят в зону спецоперации, то Россия нанесёт незамедлительные удары по территории Украины. Об этом сообщил глава Минобороны, генерал армии Сергей Шойгу.
Он подчеркнул, что применение этих ракет будет рассматриваться как полноценное вмешательство США и Великобритании в конфликт.
"Это повлечёт незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины", — сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны России.
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