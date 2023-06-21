Разведчики ВС РФ, представляющие группировку "Юг", показали видеозапись, на которой продемонстрировано применение крупных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районе Авдеевки.
Соответствующий ролик публикует РИА Новости. По словам российского военного, работающего с крупным дроном, для управления подобными БПЛА требуются два оператора. Он отметил, что один из них должен наблюдать за ходом полёта беспилотника, второй — следить за передвижением боевиков ВСУ.
Ранее в Сети появилась видеозапись с моментом уничтожения бронетехники украинской армии на Авдеевском направлении. Речь идёт об оборудовании, которое ВСУ получили от стран НАТО.
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