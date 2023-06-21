Разведчики ВС РФ показали кадры применения крупных БПЛА на Авдеевском направлении

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Разведчики ВС РФ, представляющие группировку "Юг", показали видеозапись, на которой продемонстрировано применение крупных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районе Авдеевки.

Соответствующий ролик публикует РИА Новости. По словам российского военного, работающего с крупным дроном, для управления подобными БПЛА требуются два оператора. Он отметил, что один из них должен наблюдать за ходом полёта беспилотника, второй — следить за передвижением боевиков ВСУ.

Ранее в Сети появилась видеозапись с моментом уничтожения бронетехники украинской армии на Авдеевском направлении. Речь идёт об оборудовании, которое ВСУ получили от стран НАТО.