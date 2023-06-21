Вопросами, связанными с исчезновением в Сирии российского нефтяника Константина Башарова, занимаются в Министерстве иностранных дел, следует из заявления уполномоченной по правам человека ХМАО Натальи Стребковой. Она акцентировала внимание на том, что в её аппарате было сделано всё возможное, пишет muksun. fm.
Напомним, Башаров работал в одной из российских компаний в Сирии. Он записал видео, в котором попросил освободить его из рук террористов. Однако, сотрудники службы внутренней безопасности проверили сообщение нефтяника и озвучили иную версию. Они выразили мнение, о том, что речь идёт об инсценировке похищения.
Представители России и Сирии уже провели переговоры, и вопрос решает сейчас МИД, резюмировала Стребкова.
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