CNN: "Украинские пилоты умоляют передать сто самолётов F-16, чтобы иметь преимущество"

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские лётчики "умоляют" передать армии Украины сто самолётов F-16, чтобы хоть как-то сдержать авиацию России.

Фото: w-dog.ru

Об этом сообщает телеканал CNN.

По словам одного из пилотов ВВСУ, самолёты и вертолёты России "работают постоянно, в течение всего дня", в то время как украинской пехоте не хватает авиационной поддержки.

"РФ сохраняет превосходство в воздухе. Сейчас мы ничего не можем сделать. Мы не можем бороться нашими ракетами, нашими радарами", — отметил лётчик ВВСУ с позывным "Спас".

Всего Киев получил от НАТО и Евросоюза 45 самолётов Су-25 и МиГ-29, однако он продолжает надеяться, что Запад мог бы помочь, предоставив украинской армии желанные F-16.

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