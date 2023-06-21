Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
После скандала во Львове на Украине официально разрешили петь песни Виктора Цоя
10 необычных и полезных способов применения газонной травы
Блинкен: Россия вынуждена будет заплатить за восстановление Украины
Туристам сообщили о вспышке новой инфекции в Таиланде: боли в суставах сохраняются годами
Жительница Томска рассказала, что заработала на последний iPhone всего за две недели на грибной ферме в Англии
Military Watch: российские ЗРК С-300ПМУ произвели революцию в противовоздушной обороне
Адвокат Блиновской обжалует решение суда о продлении домашнего ареста
Терапевт Лаврищев рассказал, что делать при отравлении алкоголем
Марков о нападках президента США на Си Цзиньпина: это может очень дорого стоить Байдену

Командир "Ахмата" Алаудинов сказал, что украинские военные в Марьинке зарылись под землю

0:44
Силовые структуры

Командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов сообщил, что 30% Марьинки контролирует Киев. Как отметил военный, руководство ВСУ перебросило на этот участок боевых действий "серьёзные" подразделения.

Командир "Ахмата" Алаудинов сказал, что украинские военные в Марьинке зарылись под землю
Фото: Министерство обороны Украины

"На протяжении долгого времени противник окапывался. Он сделал здесь огромный поземный город с лазейками и переходами", — подчеркнул Алаудинов, передаёт Первый канал.

Командир добавил, что украинские военные перемещаются под землёй, из-за чего их сложно ликвидировать. По словам Алаудинова, Киев теряет очень много людей и техники.

"Подразделения противника цепляются зубами за каждый сантиметр", — добавил военный.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Евгения Васильева
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Чем грозит человечеству образование новых пятен и дыр на Солнце

25-й 11-летний солнечный цикл в настоящее время находится в полном разгаре. Он начался в декабре 2019 года и, как ожидается, продлится примерно до 2030 года.

Солнце покрылось большим количеством пятен: чем это грозит человечеству
Российские больницы и поликлиники начали отказывать гражданам в лечении по ОМС
Пациентам начнут предлагать платные услуги вместо медицинской помощи по ОМС
Врач-кардиолог оценил народные средства для снижения давления
Американец убил россиянку в Армении
Индия: ахиллесова пята Англии и козырь России Сергей Лебедев КамАЗ запустил в производство грузовики-беспилотники Анастасия Жукова Геноцид сербов в Косове продолжается Михаил Плисюк
Перу, Мексика, далее везде. У Вашингтона есть план по наведению порядка на "заднем дворе"
О вредных продуктах, приближающих смерть, рассказала врач-терапевт Исаева
Принял за простуду: британец перенёс ампутацию ног из-за глупой ошибки
Принял за простуду: британец перенёс ампутацию ног из-за глупой ошибки
Последние материалы
После скандала во Львове на Украине официально разрешили петь песни Виктора Цоя
Блинкен: Россия вынуждена будет заплатить за восстановление Украины
Туристам сообщили о вспышке новой инфекции в Таиланде: боли в суставах сохраняются годами
TopWar: войска НАТО готовятся войти на Украину летом "после побед ВСУ"
Жительница Томска рассказала, что заработала на последний iPhone всего за две недели на грибной ферме в Англии
Military Watch: российские ЗРК С-300ПМУ произвели революцию в противовоздушной обороне
Адвокат Блиновской обжалует решение суда о продлении домашнего ареста
Терапевт Лаврищев рассказал, что делать при отравлении алкоголем
Марков о нападках президента США на Си Цзиньпина: это может очень дорого стоить Байдену
Эксперт Роскачества Кузьменко назвал эффективные способы охлаждения смартфона
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников