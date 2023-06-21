Командир "Ахмата" Алаудинов сказал, что украинские военные в Марьинке зарылись под землю

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов сообщил, что 30% Марьинки контролирует Киев. Как отметил военный, руководство ВСУ перебросило на этот участок боевых действий "серьёзные" подразделения.

Фото: Министерство обороны Украины

"На протяжении долгого времени противник окапывался. Он сделал здесь огромный поземный город с лазейками и переходами", — подчеркнул Алаудинов, передаёт Первый канал.

Командир добавил, что украинские военные перемещаются под землёй, из-за чего их сложно ликвидировать. По словам Алаудинова, Киев теряет очень много людей и техники.

"Подразделения противника цепляются зубами за каждый сантиметр", — добавил военный.