Командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов сообщил, что 30% Марьинки контролирует Киев. Как отметил военный, руководство ВСУ перебросило на этот участок боевых действий "серьёзные" подразделения.
"На протяжении долгого времени противник окапывался. Он сделал здесь огромный поземный город с лазейками и переходами", — подчеркнул Алаудинов, передаёт Первый канал.
Командир добавил, что украинские военные перемещаются под землёй, из-за чего их сложно ликвидировать. По словам Алаудинова, Киев теряет очень много людей и техники.
"Подразделения противника цепляются зубами за каждый сантиметр", — добавил военный.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
25-й 11-летний солнечный цикл в настоящее время находится в полном разгаре. Он начался в декабре 2019 года и, как ожидается, продлится примерно до 2030 года.