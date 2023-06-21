Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Пережившая рак россиянка сломала ногу на Бали и пожаловалась на безразличие местных врачей
Rivian присоединяется к другим автопроизводителям, принявшим разъем NACS от Tesla
Турцию назвали самой опасной для здоровья россиян страной
Mercedes-Benz E-Class Wagon предстал во всей своей красе с длинной крышей
"Отважные" наступают и отбивают контратаки ВСУ на Краснолиманском направлении
Путин: в контрнаступлении ВСУ наблюдается затишье
Cadillac представляет электрический Escalade IQ в преддверии августовской презентации
Наргиз во всеуслышание оскорбила певицу Ирину Дубцову за запланированный концерт в Ташкенте
Нутрициолог Панова рассказала, почему вредны соки во время диеты

Шойгу: сейчас решается судьба России и её геополитическое будущее

0:47
Силовые структуры

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в настоящее время решается судьба страны, а также её геополитическое будущее. Об этом он сообщил во время встречи с выпускниками высших военных учебных заведений в Москве.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что выпускники завершили обучение в самое ответственное для страны время.

Руководство государства может быть уверено, что вооружённые силы сделают всё, чтобы обеспечить безопасность и суверенитет.

Шойгу также отметил, что страны Запада развернули против Российской Федерации настоящую войну, вводя санкции, а также провоцируя беспорядки в сопредельных государствах и оказывая военную помощь киевскому режиму.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Исаков
Антон Исаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Чем грозит человечеству образование новых пятен и дыр на Солнце

25-й 11-летний солнечный цикл в настоящее время находится в полном разгаре. Он начался в декабре 2019 года и, как ожидается, продлится примерно до 2030 года.

Солнце покрылось большим количеством пятен: чем это грозит человечеству
Российские больницы и поликлиники начали отказывать гражданам в лечении по ОМС
Пациентам начнут предлагать платные услуги вместо медицинской помощи по ОМС
Врач-кардиолог оценил народные средства для снижения давления
Американец убил россиянку в Армении
Индия: ахиллесова пята Англии и козырь России Сергей Лебедев КамАЗ запустил в производство грузовики-беспилотники Анастасия Жукова Геноцид сербов в Косове продолжается Михаил Плисюк
О вредных продуктах, приближающих смерть, рассказала врач-терапевт Исаева
Перу, Мексика, далее везде. У Вашингтона есть план по наведению порядка на "заднем дворе"
Принял за простуду: британец перенёс ампутацию ног из-за глупой ошибки
Принял за простуду: британец перенёс ампутацию ног из-за глупой ошибки
Последние материалы
Путин присвоил 39-му вертолётному полку наименование "гвардейский"
"Готовим честный механизм": премьер Украины сообщил о желании конфисковать 500 млн долларов российских активов
Экс-глава разведки Эстонии Сакс выделил четыре причины провала наступления Киева
Владикавказ: величественная красота гор
Военный эксперт Кнутов назвал цели контрнаступления ВСУ на трёх самых "горячих" направлениях
Отца и сына наградят медалью за спасение жителя Казани из пожара
Зеленский отказался идти на заморозку конфликта вне зависимости от того, как сложится наступление ВСУ
Платошкин оценил шансы Трампа завершить спецоперацию на Украине
Кнутов: украинский вариант "плана Гитлера" провалился, а танки НАТО не напугали армию РФ
Короткое замыкание и пожар: пять проблем с машиной, которые «прячутся» в багажнике
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников