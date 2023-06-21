Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в настоящее время решается судьба страны, а также её геополитическое будущее. Об этом он сообщил во время встречи с выпускниками высших военных учебных заведений в Москве.
Глава оборонного ведомства подчеркнул, что выпускники завершили обучение в самое ответственное для страны время.
Руководство государства может быть уверено, что вооружённые силы сделают всё, чтобы обеспечить безопасность и суверенитет.
Шойгу также отметил, что страны Запада развернули против Российской Федерации настоящую войну, вводя санкции, а также провоцируя беспорядки в сопредельных государствах и оказывая военную помощь киевскому режиму.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
25-й 11-летний солнечный цикл в настоящее время находится в полном разгаре. Он начался в декабре 2019 года и, как ожидается, продлится примерно до 2030 года.