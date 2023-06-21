Шойгу: сейчас решается судьба России и её геополитическое будущее

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в настоящее время решается судьба страны, а также её геополитическое будущее. Об этом он сообщил во время встречи с выпускниками высших военных учебных заведений в Москве.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что выпускники завершили обучение в самое ответственное для страны время.

Руководство государства может быть уверено, что вооружённые силы сделают всё, чтобы обеспечить безопасность и суверенитет.

Шойгу также отметил, что страны Запада развернули против Российской Федерации настоящую войну, вводя санкции, а также провоцируя беспорядки в сопредельных государствах и оказывая военную помощь киевскому режиму.