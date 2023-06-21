Бойцы группы "Центр" проводят штурмовые действия на ряде участков Краснолиманского направления. Артиллеристы подавляют огневые средства ВСУ, после чего туда заходят штурмовики РФ.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Со стороны Тернов обнаружены и уничтожены две группы диверсантов из состава 49-й осб, переодетых в форму армии России. В районе Червоной Дибровы боевики 63-й омбр ВСУ пытались атаковать, но были разбиты РСЗО.
Три пикапа 100-й бригады Теробороны ВСУ предприняли попытку ворваться с фланга на опорный пункт армии России. Они были обнаружены разведчиками РФ, один пикап был уничтожен, остальные отступили.
У Серебрянского лесничества ВСУ предприняли попытки прорыва пехотой при поддержке бронегруппы 63-й омбр. Артиллерия "Отважных" уничтожила всех боевиков.
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25-й 11-летний солнечный цикл в настоящее время находится в полном разгаре. Он начался в декабре 2019 года и, как ожидается, продлится примерно до 2030 года.