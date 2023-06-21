"Отважные" наступают и отбивают контратаки ВСУ на Краснолиманском направлении

Бойцы группы "Центр" проводят штурмовые действия на ряде участков Краснолиманского направления. Артиллеристы подавляют огневые средства ВСУ, после чего туда заходят штурмовики РФ.

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Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Со стороны Тернов обнаружены и уничтожены две группы диверсантов из состава 49-й осб, переодетых в форму армии России. В районе Червоной Дибровы боевики 63-й омбр ВСУ пытались атаковать, но были разбиты РСЗО.

Три пикапа 100-й бригады Теробороны ВСУ предприняли попытку ворваться с фланга на опорный пункт армии России. Они были обнаружены разведчиками РФ, один пикап был уничтожен, остальные отступили.

У Серебрянского лесничества ВСУ предприняли попытки прорыва пехотой при поддержке бронегруппы 63-й омбр. Артиллерия "Отважных" уничтожила всех боевиков.