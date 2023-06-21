Из сегодняшнего заявления военного эксперта Василия Дандыкина следует, что контрнаступление боевиков ВСУ не задалось, пишут "Известия".
Дандыкин прокомментировал таким образом заявление главы киевского режима Владимира Зеленского, признавшего, что контрнаступление укронацистов идёт сейчас намного медленнее, чем ожидалось.
Военный эксперт акцентировал внимание на том, что рассчитывать на быстрые результаты в данном случае не приходится. По словам Дандыкина, контрнаступление — "не голливудский фильм".
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