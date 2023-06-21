Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Daily Mail: стало известно, в чём заключается основная сложность спасения экипажа батискафа "Титан"
Химик Васильев назвал способ проверить качество водопроводной воды
Как самому быстро разморозить бачок стеклоомывателя прямо у дома
Латвия отдала Киеву все свои ракеты Stinger и скоро отправит все вертолёты
Захарова: попытки угрожать суверенитету России не останутся без последствий
Земля находится дальше всего от Солнца: 5 фактов о летнем солнцестоянии
Зеленский: украинские лётчики начнут обучаться пилотированию F-16 уже в августе
"Украинская правда" рассказала об отступлении неподготовленного подразделения ВСУ возле Красного Лимана
Путин не планирует выступать с заявлением в День памяти и скорби

Военный эксперт Дандыкин: контрнаступление ВСУ не задалось, и положение боевиков будет плачевным

0:35
Силовые структуры

Из сегодняшнего заявления военного эксперта Василия Дандыкина следует, что контрнаступление боевиков ВСУ не задалось, пишут "Известия".

Военный эксперт Дандыкин: контрнаступление ВСУ не задалось, и положение боевиков будет плачевным
Фото: СмК

Дандыкин прокомментировал таким образом заявление главы киевского режима Владимира Зеленского, признавшего, что контрнаступление укронацистов идёт сейчас намного медленнее, чем ожидалось.

Военный эксперт акцентировал внимание на том, что рассчитывать на быстрые результаты в данном случае не приходится. По словам Дандыкина, контрнаступление — "не голливудский фильм".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Чем грозит человечеству образование новых пятен и дыр на Солнце

25-й 11-летний солнечный цикл в настоящее время находится в полном разгаре. Он начался в декабре 2019 года и, как ожидается, продлится примерно до 2030 года.

Солнце покрылось большим количеством пятен: чем это грозит человечеству
Российские больницы и поликлиники начали отказывать гражданам в лечении по ОМС
Пациентам начнут предлагать платные услуги вместо медицинской помощи по ОМС
Врач-кардиолог оценил народные средства для снижения давления
Американец убил россиянку в Армении
Почему стратегия и тактика ВДВ требуют пересмотра Андрей Николаев Индия: ахиллесова пята Англии и козырь России Сергей Лебедев КамАЗ запустил в производство грузовики-беспилотники Анастасия Жукова
О вредных продуктах, приближающих смерть, рассказала врач-терапевт Исаева
Перу, Мексика, далее везде. У Вашингтона есть план по наведению порядка на "заднем дворе"
Принял за простуду: британец перенёс ампутацию ног из-за глупой ошибки
Принял за простуду: британец перенёс ампутацию ног из-за глупой ошибки
Последние материалы
МК: эксперты объяснили, почему дико подорожавшая Турция остаётся лидером пляжного отдыха
НИУ ВШЭ представил топ направлений развития робототехники
Набиуллина приготовила Западу западню с замораживанием активов ЦБ РФ
Наступление у Пятихаток: русская армия загнала ВСУ в огневой мешок
Военный эксперт Дандыкин: контрнаступление ВСУ не задалось, и положение боевиков будет плачевным
Подполковник запаса МВД Иванников: ВСУ кремируют военных на поле боя для сокрытия потерь
В район поисков батискафа "Титан" прибыли три специальных судна
Президент РФ Путин заявил, что у ВСУ ещё есть резервы
Какие растения лучше всех очищают воздух в доме
Mirror: эксперты назвали продукты, из-за которых могут сниться кошмары
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников