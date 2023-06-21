Зеленский: украинские лётчики начнут обучаться пилотированию F-16 уже в августе

0:26 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские пилоты уже в августе текущего года начнут учиться управлять истребителями F-16 американского производства. Корреспонденты "Би-би-си" сообщают об этом со ссылкой на соответствующее заявление главы киевского режима Владимира Зеленского.

Фото: mk.ru

Президент Украины проинформировал сегодня о том, что первые партии самолётов прибудут в страну в ближайшие полгода.