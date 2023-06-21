Украинские пилоты уже в августе текущего года начнут учиться управлять истребителями F-16 американского производства. Корреспонденты "Би-би-си" сообщают об этом со ссылкой на соответствующее заявление главы киевского режима Владимира Зеленского.
Президент Украины проинформировал сегодня о том, что первые партии самолётов прибудут в страну в ближайшие полгода.
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25-й 11-летний солнечный цикл в настоящее время находится в полном разгаре. Он начался в декабре 2019 года и, как ожидается, продлится примерно до 2030 года.