Численность жертв подрыва Каховской ГЭС возросла до 46-ти, следует из сегодняшнего сообщения экстренных служб Херсонской области.
Напомним, чрезвычайное происшествие случилось в ночь на 6 июня. В результате массированных обстрелов со стороны позиций киевского режима разрушилась верхняя часть ГЭС. В условиях нерегулируемого сброса воды местная власть начала эвакуировать население из подтопленных районов.
СКР открыл уголовное производство по статье "теракт".
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Закрытие Гронингенского газового месторождения привело к росту цен на сырьё в Европе.