Атака на Каховскую ГЭС: экстренные службы сообщили о 46 погибших в Херсонской области

0:34 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Численность жертв подрыва Каховской ГЭС возросла до 46-ти, следует из сегодняшнего сообщения экстренных служб Херсонской области.

Напомним, чрезвычайное происшествие случилось в ночь на 6 июня. В результате массированных обстрелов со стороны позиций киевского режима разрушилась верхняя часть ГЭС. В условиях нерегулируемого сброса воды местная власть начала эвакуировать население из подтопленных районов.

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