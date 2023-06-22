Минобороны РФ подписало контракты с более чем 20 добровольческими формированиями

0:27 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Пресс-служба Минобороны России проинформировала сегодня о том, что с ведомством заключили контракты ещё четыре добровольческих формирования, которые находятся в зоне проведения спецоперации.

Таким образом в рамках реализации соответствующего приказа главы Минобороны РФ Сергея Шойгу контракты подписали уже свыше двух десятков добровольческих подразделений, подытожили представители профильного ведомства.