Пресс-служба Минобороны России проинформировала сегодня о том, что с ведомством заключили контракты ещё четыре добровольческих формирования, которые находятся в зоне проведения спецоперации.
Таким образом в рамках реализации соответствующего приказа главы Минобороны РФ Сергея Шойгу контракты подписали уже свыше двух десятков добровольческих подразделений, подытожили представители профильного ведомства.
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Закрытие Гронингенского газового месторождения привело к росту цен на сырьё в Европе.