Секретарь Совбеза РФ Патрушев заявил о потере Украиной 13 тысяч военных в ходе контрнаступления

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

С момента начала контрнаступления — с 4 июня — киевский режим потерял свыше 14 тысяч человек личного состава и 246 танков, следует из сегодняшнего заявления секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.

В ходе очередного заседания Совбеза Патрушев уточнил, что бойцы ВС РФ ликвидировали: четыре вертолёта, 595 боевых бронемашин и бронированных автомобилей, 279 миномётов и орудий полевой артиллерии, 42 единицы РСЗО, 10 тактических истребителей, 264 беспилотника и 424 автомобиля.