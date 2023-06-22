С момента начала контрнаступления — с 4 июня — киевский режим потерял свыше 14 тысяч человек личного состава и 246 танков, следует из сегодняшнего заявления секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.
В ходе очередного заседания Совбеза Патрушев уточнил, что бойцы ВС РФ ликвидировали: четыре вертолёта, 595 боевых бронемашин и бронированных автомобилей, 279 миномётов и орудий полевой артиллерии, 42 единицы РСЗО, 10 тактических истребителей, 264 беспилотника и 424 автомобиля.
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Закрытие Гронингенского газового месторождения привело к росту цен на сырьё в Европе.