Украинский конфликт — это следствие поддержки Брюсселем и Вашингтоном нацистской идеологии, следует из сегодняшнего заявления спикера Государственной думы России Вячеслава Володина.
Нацизм, по словам политика, поднял голову. Володин выразил своё мнение на пленарном заседании, пишет РИА Новости.
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Закрытие Гронингенского газового месторождения привело к росту цен на сырьё в Европе.