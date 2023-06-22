Украинский конфликт — это следствие поддержки Брюсселем и Вашингтоном нацистской идеологии, следует из сегодняшнего заявления спикера Государственной думы России Вячеслава Володина.

Нацизм, по словам политика, поднял голову. Володин выразил своё мнение на пленарном заседании, пишет РИА Новости.

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