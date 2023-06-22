Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва сегодня выступил с призывом к разрешению украинского конфликта посредством подписания мирных договорённостей, в которых будут учтены интересы каждой из сторон.
Лула акцентировал внимание на том, что речь не идёт о капитуляции, пишет РИА Новости.
"Мирный договор — это то, что позволяет всем вовлечённым сторонам что-то получить, что-то выиграть", — пояснил президент Бразилии.
Убедить Россию и Украину остановить войну — первоочередная задача, резюмировал Лула, призвав стороны срочно садиться за стол переговоров.
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