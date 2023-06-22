Замглавы МИД Рябков: Россия сделает всё для обеспечения собственной безопасности в связи с учениями НАТО

0:33 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Из заявления заместителя руководителя российского МИД Сергея Рябкова следует, что проходящие сейчас учения НАТО Air Defender являются "тревожным шагом", пишет RT.

Однако, Кремль сделает всё необходимое для обеспечения собственной безопасности, заверил Рябков.

"Мы никоим образом не шокированы этими мерами, — подчеркнул замглавы МИД РФ. — Не относимся к ним эмоционально".

Российская Федерация никогда не станет обостряющей ситуацию стороной, резюмировал Рябков.