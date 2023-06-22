Из заявления заместителя руководителя российского МИД Сергея Рябкова следует, что проходящие сейчас учения НАТО Air Defender являются "тревожным шагом", пишет RT.
Однако, Кремль сделает всё необходимое для обеспечения собственной безопасности, заверил Рябков.
"Мы никоим образом не шокированы этими мерами, — подчеркнул замглавы МИД РФ. — Не относимся к ним эмоционально".
Российская Федерация никогда не станет обостряющей ситуацию стороной, резюмировал Рябков.
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