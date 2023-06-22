Госдума приняла закон об упрощении процедуры получения ВНЖ контрактниками-иностранцами

Депутаты Госдумы одобрили в третьем чтении законопроект, предусматривающий упрощённую процедуру получения ВНЖ иностранцами, подписавшими контракты о службе в ВС РФ в период проведения СВО на территории Украины, а также их родственниками.

Из текста документа следует, что указанные категории граждан вправе рассчитывать на получение ВНЖ без необходимости обладать разрешениями на временное проживание.

Упрощённый порядок распространили также на вложивших инвестиции в Россию иностранцев и членов их семей, отметили авторы законопроекта.