Депутаты Госдумы одобрили в третьем чтении законопроект, предусматривающий упрощённую процедуру получения ВНЖ иностранцами, подписавшими контракты о службе в ВС РФ в период проведения СВО на территории Украины, а также их родственниками.
Из текста документа следует, что указанные категории граждан вправе рассчитывать на получение ВНЖ без необходимости обладать разрешениями на временное проживание.
Упрощённый порядок распространили также на вложивших инвестиции в Россию иностранцев и членов их семей, отметили авторы законопроекта.
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