Сивков назвал сроки и условия для полного перехода Украины под контроль ВС России

Капитан первого ранга в отставке Константин Сивков заявил, что Вооружённые силы Российской Федерации способны взять под контроль всю территорию Украины.

По словам военного эксперта, наступление Москвы и окружение ВСУ может продлиться две недели. После этого спустя один-три месяца армия РФ полностью ликвидирует противника, отметил специалист. Следующим этапом может стать наступление на Киев, Львов, добавил Сивков.

"Я уже говорил, что освободить всю территорию Украины ВС РФ могут легко до первых морозов", — подчеркнул капитан в отставке, передаёт Военное дело.

Как заявил собеседник издания, для реализации этого плана необходимы решимость и политическая воля. Также эксперт призвал игнорировать предостережения западных политиков.