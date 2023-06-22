Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
НИУ ВШЭ: к 2100 году 85% населения мира будет проживать в "умных" городах
Daily Reckoning: США и НАТО, поставляющих оружие Киеву, ожидает неприятный сюрприз от России
В Набережных Челнах подростки едва не ослепли из-за чистящего средства
В США нашли новый подход к лечению инсульта
Эндокринолог Лазуренко рассказала, какие каши вредны на завтрак
Певица РФ Слава впервые вышла на связь с подписчиками после пластики
"Прекратить лгать": Пригожин сказал, с чего нужно начать борьбу с тревожностью граждан из-за ситуации в стране
Президент Польши: мы с Зеленским любим друг друга и хотим утомить российское общество
Сивков назвал сроки и условия для полного перехода Украины под контроль ВС России

Рогов сообщил об "очередной захлебнувшейся волне" ВСУ в Запорожской области

Силовые структуры

ВСУ предприняли очередную попытку атаковать на Ореховском направлении в Запорожской области, однако у них ничего не вышло — атака была отбита, российская линия обороны не дрогнула. Об этом проинформировал глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Политик отметил, что атаки продолжались несколько часов, однако все попытки украинской армии "пробить" оборону ВС РФ потерпели неудачу.

"Ситуация находится под контролем. Наши военные, несмотря на многочасовые атаки, сдержали натиск противника и достойно держат оборону. Расчет противника вклиниться в линию нашей обороны провалился. Очередная волна захлебнулась. Украинские боевики отступили", — сказал Рогов в разговоре с РИА Новости.

Член главного совета администрации Запорожской области напомнил о больших потерях ВСУ, и о том, как "хорошо горит" переданная Киеву Западом техника.

Ранее Рогов сообщил, что ВСУ пошли в атаку сегодня, 22 июня, в 4 часа утра, используя для этого немецкие танки Leopard.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Либо русские, либо солдаты НАТО: Запад решил ввести войска на Украину

Совершенно очевидно, что НАТО готовится вступить в войну, техника и ударные батальоны готовятся "жечь русских и белорусов" летом-2023 - пишут военспецы TopWar.

TopWar: войска НАТО готовятся войти на Украину летом "после побед ВСУ"
РИА Новости: закрытием месторождения газа Европа приняла тяжёлое решение
Закрыть навсегда: Европа приняла тяжёлое решение
У находящихся в батискафе "Титан" людей нет возможности перейти на другую субмарину
Врач назвала полезные для здоровья алкогольные напитки
Почему стратегия и тактика ВДВ требуют пересмотра Андрей Николаев Индия: ахиллесова пята Англии и козырь России Сергей Лебедев КамАЗ запустил в производство грузовики-беспилотники Анастасия Жукова
Маргарита Симоньян выложила доказательство фейкового Буданова
Раскрыт главный страх капитана пропавшего батискафа "Титан"
Найдено лекарство из стрептококков, способное избавить от рака
Найдено лекарство из стрептококков, способное избавить от рака
Последние материалы
В США нашли новый подход к лечению инсульта
Эндокринолог Лазуренко рассказала, какие каши вредны на завтрак
Певица РФ Слава впервые вышла на связь с подписчиками после пластики
"Прекратить лгать": Пригожин сказал, с чего нужно начать борьбу с тревожностью граждан из-за ситуации в стране
Президент Польши: мы с Зеленским любим друг друга и хотим утомить российское общество
Сивков назвал сроки и условия для полного перехода Украины под контроль ВС России
Пять самых распространенных причин повышенного расхода топлива машины
Хазин: Если США уже договорились с РФ, то у Евросоюза огромные проблемы
Госдума приняла закон об упрощении процедуры получения ВНЖ контрактниками-иностранцами
Президент Чехии не думает, что результаты контрнаступления ВСУ стали разочарованием
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников