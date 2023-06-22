Рогов сообщил об "очередной захлебнувшейся волне" ВСУ в Запорожской области

ВСУ предприняли очередную попытку атаковать на Ореховском направлении в Запорожской области, однако у них ничего не вышло — атака была отбита, российская линия обороны не дрогнула. Об этом проинформировал глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Политик отметил, что атаки продолжались несколько часов, однако все попытки украинской армии "пробить" оборону ВС РФ потерпели неудачу.

"Ситуация находится под контролем. Наши военные, несмотря на многочасовые атаки, сдержали натиск противника и достойно держат оборону. Расчет противника вклиниться в линию нашей обороны провалился. Очередная волна захлебнулась. Украинские боевики отступили", — сказал Рогов в разговоре с РИА Новости.

Член главного совета администрации Запорожской области напомнил о больших потерях ВСУ, и о том, как "хорошо горит" переданная Киеву Западом техника.

Ранее Рогов сообщил, что ВСУ пошли в атаку сегодня, 22 июня, в 4 часа утра, используя для этого немецкие танки Leopard.