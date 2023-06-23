Российские артиллеристы точным ударом уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Щербиновкой в Донецкой Народной Республике, сообщил начальник пресс-центра группировки ВС России "Восток" Вадим Астафьев.
Согласно информации, кроме того, на месте располагался пункт временной дислокации украинских боевиков.
"Артиллерией группировки уничтожен склад боеприпасов ВСУ в районе Щербиновки, пункт временной дислокации подразделения 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке", — пояснил Астафьев РИА Новости.
Кроме того, точным ударом в районе Ивановки уничтожены самоходная артустановка Krab и радиолокационная станция AN/TPQ под Миньковкой.
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