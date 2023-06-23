Артиллеристы ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Щербиновкой

Российские артиллеристы точным ударом уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Щербиновкой в Донецкой Народной Республике, сообщил начальник пресс-центра группировки ВС России "Восток" Вадим Астафьев.

Фото: https://t.me/HersonVestnik/5075

Согласно информации, кроме того, на месте располагался пункт временной дислокации украинских боевиков.

"Артиллерией группировки уничтожен склад боеприпасов ВСУ в районе Щербиновки, пункт временной дислокации подразделения 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке", — пояснил Астафьев РИА Новости.

Кроме того, точным ударом в районе Ивановки уничтожены самоходная артустановка Krab и радиолокационная станция AN/TPQ под Миньковкой.