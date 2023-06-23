Ночью 23 июня фронтовая и стратегическая авиация ВКС России провела массированную атаку по объектам ВСУ вблизи линии боевого соприкосновения (ЛБС) и в глубоком украинском тылу.
"Причём Ту-22М3 работали ракетами Х-22/32 по целям на удалении 100-200 км от ЛБС, а Ту-95 КР (крылатыми ракетами. — Прим. ред.) Х-101 по целям в Хмельницкой, Львовской и Тернопольской областей (Западная Украина)", — рассказал в своём Telegram-канале военный эксперт Юрий Подоляка.
Он пояснил, что мишенями являлись склады с боеприпасами и военной техникой, а противодействие украинского ПВО значительно ослабло, так как системы были переброшены к передовой для поддержки контрнаступления ВСУ.
Ранее политолог объяснил, почему боевой дух украинских войск окончательно испарился.
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