Ночью ВКС РФ нанесли комбинированный ракетный удар фронтовой и стратегической авиацией

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Ночью 23 июня фронтовая и стратегическая авиация ВКС России провела массированную атаку по объектам ВСУ вблизи линии боевого соприкосновения (ЛБС) и в глубоком украинском тылу.

"Причём Ту-22М3 работали ракетами Х-22/32 по целям на удалении 100-200 км от ЛБС, а Ту-95 КР (крылатыми ракетами. — Прим. ред.) Х-101 по целям в Хмельницкой, Львовской и Тернопольской областей (Западная Украина)", — рассказал в своём Telegram-канале военный эксперт Юрий Подоляка.

Он пояснил, что мишенями являлись склады с боеприпасами и военной техникой, а противодействие украинского ПВО значительно ослабло, так как системы были переброшены к передовой для поддержки контрнаступления ВСУ.

Ранее политолог объяснил, почему боевой дух украинских войск окончательно испарился.