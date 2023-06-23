Глава МИД Канады Жоли: украинский конфликт разрешится за столом переговоров, но не сейчас

Разрешение украинского конфликта дипломатическим путём возможно, но сейчас киевский режим должен успешно провести контрнаступление, чтобы усилить свои позиции за столом переговоров. Телеканал CTV сообщает об этом со ссылкой на руководителя канадского МИД Мелани Жоли.

Дипломат выразила мнение о том, что в определённый момент войну завершат за столом переговоров, как случается во всех конфликтах. Официальная Оттава поддерживает инициативу о контрнаступлении ВСУ, резюмировала Жоли.