Нарышкин: украинские солдаты гибнут за интересы США и НАТО

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что украинские боевики гибнут за интересы правящих кругов США и стран НАТО.

При этом страны Запада находятся в глубочайшем заблуждении, считая, что смогут сокрушить Россию силой оружия.

Последствия этого заблуждения уже ощущаются бойцами ВСУ, а также наёмниками из западных стран, которые массово гибнут на фронте за чуждые им интересы.

Напомним, ранее глава СВР заявил, что российские военнослужащие сдерживают контрнаступление не ВСУ, а группировки НАТО, которая использует украинских боевиков.