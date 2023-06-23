Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что украинские боевики гибнут за интересы правящих кругов США и стран НАТО.
При этом страны Запада находятся в глубочайшем заблуждении, считая, что смогут сокрушить Россию силой оружия.
Последствия этого заблуждения уже ощущаются бойцами ВСУ, а также наёмниками из западных стран, которые массово гибнут на фронте за чуждые им интересы.
Напомним, ранее глава СВР заявил, что российские военнослужащие сдерживают контрнаступление не ВСУ, а группировки НАТО, которая использует украинских боевиков.
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