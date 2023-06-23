Замглавы украинской разведки анонсировал активную фазу боевых действий в ближайшие месяцы

По словам заместителя начальника главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадима Скибицкого, на линии соприкосновения в ближайшие два-три месяца следует ожидать активных боевых действий.

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Замначальника ГУР отметил, что Киев планирует вести боевые действия и наступательного, и оборонительного характера, надеясь вернуть себе все свои бывшие территории, которые сейчас являются российскими.

"Скажу так: в ближайшие два-три месяца будут активные боевые действия. Как наступательного, так и оборонительного характера, потому что наша стратегическая цель — это освобождение всех наших территорий", — сказал Скибицкий, которого цитирует издание "РБК-Украина".

Самым напряжённым периодом, по мнению Скибицкого, должна стать середина лета. По поводу осени и зимы пока говорить преждевременно, считает замглавы ГУР. Эта тема должна быть поднята после, как он выразился, "реформирования и восстановления Ленинградского и Московского военных округов" России.

На весь год Скибицкий военные прогнозы давать не решился.