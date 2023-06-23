Сырский: ВСУ держат в резерве британские танки Challenger-2

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киев держит в резерве британские танки Challenger 2.

Фото: Телеграм-канал "Бабель"

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский.

По его словам, предоставленные Лондоном Challenger 2 использовались при обучении танкистов ВСУ, но находятся в резерве. Он отказался называть их число, сославшись на секретные данные.

Сырский впервые подтвердил, что основная часть наступательного резерва армии Украины ещё не введена, сказав, что "всё ещё впереди".

"Мы сейчас ищем, прощупываем слабые места в обороне противника", — подчеркнул газете The Guardian украинский высокопоставленный военнослужащий.

"Боевой дух, обучение и подготовка" вселили в него уверенность, что ВСУ найдут лазейку обороны России.

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