Российский лидер Владимир Путин заявил, что действия ЧВК "Вагнер" являются попыткой разделить общество, "ударом в спину".
Как подчеркнул президент, власти РФ не позволят этому случиться и защитят граждан.
"Мы столкнулись с предательством, непомерные амбиции привели к измене России", — сообщил руководитель страны во время своего обращения к гражданам.
Вместе с этим Путин сказал, что "музыканты", которые принимают участие в военной спецоперации, — герои. Их предали организаторы мятежа, добавил глава государства.
"Любая смута — смертельная угроза, наши действия будут жёсткими", — отметил президент.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Американский бизнесмен Джей Блум рассказал, что отказался от погружения на батискафе "Титан" для осмотра места крушения "Титаника" даже после того, как ему предложили беспрецедентную скидку в 100 тысяч долларов.