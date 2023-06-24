Путин счёл основателя ЧВК "Вагнер" Пригожина предателем и обвинил в измене стране

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российский лидер Владимир Путин заявил, что действия ЧВК "Вагнер" являются попыткой разделить общество, "ударом в спину".

Как подчеркнул президент, власти РФ не позволят этому случиться и защитят граждан.

"Мы столкнулись с предательством, непомерные амбиции привели к измене России", — сообщил руководитель страны во время своего обращения к гражданам.

Вместе с этим Путин сказал, что "музыканты", которые принимают участие в военной спецоперации, — герои. Их предали организаторы мятежа, добавил глава государства.

"Любая смута — смертельная угроза, наши действия будут жёсткими", — отметил президент.