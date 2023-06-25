la Repubblica: неофициальный контакт после попытки мятежа в России состоялся между Шойгу и НАТО

Корреспонденты итальянской газеты la Repubblica со ссылкой на данные штаб-квартиры НАТО сообщают о том, что после вооружённого мятежа в России у альянса состоялся "неофициальный и неформальный" контакт с "надёжным собеседником" — руководителем Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

Из публикации брюссельского корреспондента следует, что Соединённые Штаты и их союзники сошлись во мнении о необходимости "исключить риск эскалации". Стороны полагают, что нужно сделать всё возможное для "предотвращения ядерного конфликта".