Корреспонденты итальянской газеты la Repubblica со ссылкой на данные штаб-квартиры НАТО сообщают о том, что после вооружённого мятежа в России у альянса состоялся "неофициальный и неформальный" контакт с "надёжным собеседником" — руководителем Минобороны РФ Сергеем Шойгу.
Из публикации брюссельского корреспондента следует, что Соединённые Штаты и их союзники сошлись во мнении о необходимости "исключить риск эскалации". Стороны полагают, что нужно сделать всё возможное для "предотвращения ядерного конфликта".
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