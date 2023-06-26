Правительство ЛНР заявило об активизации работы диверсантов на сватовско-кременском направлении

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) всё чаще стали совершать попытки проникновения на участок сватовско-кременского направления, где расположены российские солдаты. Об этом проинформировал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"Отмечено резкое увеличение действий украинских диверсионно-разведывательных групп. По сравнению с предыдущим отчетным периодом на сватовско-кременском участке отмечается четырехкратное увеличение действий ДРГ противника".

Отмечается, что такой натиск со стороны украинских войск является предпринятой попыткой к совершению контрнаступления и подрывом обороны сил РФ на этом участке фронта.

Ранее информационное агентство РИА Новости сообщило, что ВСУ заняли глухую оборону под Артёмовском.