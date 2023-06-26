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CNN: США ожидали, что попытка мятежа в РФ будет "более жестокой и кровавой"

Силовые структуры

В США ожидали "намного большего кровопролития при мятеже".

Об этом сообщило американский телеканал CNN.

Автор статьи утверждает, что Вашингтон ждал большой крови и удивлён, что русские обошлись переговорами и не стали стрелять друг в друга.

"Аналитикам американской разведки ожидалось, что "поход на Москву" встретит гораздо большее сопротивление и будет "намного более кровавым", чем это было", — пишет издание.

По его словам, однако остается неясным, какова была конечная цель этой "недолгой кампании".

Возможно, этот марш делает Владимир Путина более уязвимым, чем когда-либо за все годы его правления Российской Федерацией, процитировал телеканал экс-директора ЦРУ Дэвида Петреуса.

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Враг ликует, в России попытка госпереворота - прямая трансляция
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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