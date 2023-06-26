Военным российской армии успешно удалось существенно улучшить свои позиции в ходе ожесточённых боевых действий на авдеевском направлении. Врио руководителя ДНР Денис Пушилин проинформировал об этом в интервью корреспондентам телеканала "Россия-24".
Пушилин рассказал об "определённых перспективах" армии РФ под Авдеевкой. После её освобождения уменьшится численность обстрелов Донецка, Макеевки и Ясиноватой, резюмировал он.
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