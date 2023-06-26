Пушилин сообщил об определённых перспективах на авдеевском направлении

0:31 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военным российской армии успешно удалось существенно улучшить свои позиции в ходе ожесточённых боевых действий на авдеевском направлении. Врио руководителя ДНР Денис Пушилин проинформировал об этом в интервью корреспондентам телеканала "Россия-24".

Пушилин рассказал об "определённых перспективах" армии РФ под Авдеевкой. После её освобождения уменьшится численность обстрелов Донецка, Макеевки и Ясиноватой, резюмировал он.