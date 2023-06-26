Подполковник бундесвера в отставке Юрген Розе заявил, что западные страны, в том числе Германия, не смогут обеспечить киевский режим необходимым объемом боеприпасов. Об этом сообщает РИА Новости.
Заявление последовало в ответ на сообщение издания Spiegel, согласно которому Берлин планирует заключить контракт на долгосрочное производство боеприпасов для нужд страны и Украины.
Однако, убеждён Розе, исполнение этих планов усложняется из-за желания производителей получить гарантии. В противном случае дополнительные линии запускаться не будут.
Эксперт также отметил, что нарастить производство вооружений в кратчайшие сроки не получится, что связано, помимо всего прочего, с определёнными технологическими процессами. Со счетов так же не следует сбрасывать противников милитаризации.
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