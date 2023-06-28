Глава МИД РФ Лавров: на Украине много иностранных военнослужащих, находящихся в зоне СВО под видом наёмников

Кремль подозревает, что некоторые государства отправляют на Украину своих военнослужащих под видом наёмников. Глава МИД РФ Сергей Лавров выступил с таким заявлением в интервью программе "Большая игра".

Лавров акцентировал внимание на том, что в зоне вооружённого противостояния находится в настоящее время очень много специалистов из-за рубежа.