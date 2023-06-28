Кремль подозревает, что некоторые государства отправляют на Украину своих военнослужащих под видом наёмников. Глава МИД РФ Сергей Лавров выступил с таким заявлением в интервью программе "Большая игра".
Лавров акцентировал внимание на том, что в зоне вооружённого противостояния находится в настоящее время очень много специалистов из-за рубежа.
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