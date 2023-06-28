Администрация Джо Байдена внимательно наблюдает за контрнаступлением ВСУ.
И нельзя исключить, что на фоне всего происходящего США могут изменить свое отношение к поддержке Украины.
Об этом сообщил политолог и военный эксперт Яков Кедми.
По его словам, Штаты фактически требуют от киевской власти успехов в контрнаступлении. Вашингтон буквально принуждает Генштаб Украины бросить все силы в бой, чтобы достичь хоть какого-то успеха. Но такой ход только усугубит ситуацию для Киева.
Когда в контрнаступлении наметится перелом, в ходе которого российская армия возьмёт инициативу в свои руки и начнёт наступление для решающего удара, США начнут принуждать украинское правительство к переговорам, отметил Кедми.
Он подчеркнул, что американцы фактически готовы пожертвовать всеми ВСУ. В Белом доме ждут их полного разгрома, и после этого он заставит Украину начать дипломатический процесс. И Зеленскому не оставят выбора — он ничего не решает сегодня.
"Когда будет ясно, что украинская армия ничего не достигает, а Россия может добиться результатов, тогда США пойдут на переговоры. А Зеленский не играет никакой роли", — цитирует эксперта "Экономика сегодня".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Эндокринолог Зухра Павлова предупредила о продуктах, которые способствуют набору веса.