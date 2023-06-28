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Кедми назвал дальнейшие шаги США после провала наступления ВСУ

1:22
Силовые структуры

Администрация Джо Байдена внимательно наблюдает за контрнаступлением ВСУ.

Кедми назвал дальнейшие шаги США после провала наступления ВСУ
Фото: https://discover24.ru/2021/03/yakov-kedmi-ssha-ne-budut-voevat-s-rossiey-kitaem-i-blizhnim-vostokom/

И нельзя исключить, что на фоне всего происходящего США могут изменить свое отношение к поддержке Украины.

Об этом сообщил политолог и военный эксперт Яков Кедми.

По его словам, Штаты фактически требуют от киевской власти успехов в контрнаступлении. Вашингтон буквально принуждает Генштаб Украины бросить все силы в бой, чтобы достичь хоть какого-то успеха. Но такой ход только усугубит ситуацию для Киева.

Когда в контрнаступлении наметится перелом, в ходе которого российская армия возьмёт инициативу в свои руки и начнёт наступление для решающего удара, США начнут принуждать украинское правительство к переговорам, отметил Кедми.

Он подчеркнул, что американцы фактически готовы пожертвовать всеми ВСУ. В Белом доме ждут их полного разгрома, и после этого он заставит Украину начать дипломатический процесс. И Зеленскому не оставят выбора — он ничего не решает сегодня.

"Когда будет ясно, что украинская армия ничего не достигает, а Россия может добиться результатов, тогда США пойдут на переговоры. А Зеленский не играет никакой роли", — цитирует эксперта "Экономика сегодня".

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Ищенко , Кедми 28.06.2023 - Пригожин
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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