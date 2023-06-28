Группировка предателей, которая засела в Москве и ждала эскалации военного мятежа, не была зачищена, и через несколько месяцев может устроить очередной бунт.
Об этом сообщил военный эксперт Константин Сивков.
"В Москве их ждали. Причём их ждали две деструктивные группировки. Одну из них ФСБ частично уничтожила, это украинские гуровцы и сбушники", — в эфире канала "Красная линия" сказал аналитик.
Однако главный выгодоприобретатель — группировка, которая должна была взять власть, осталась невредимой, поскольку себя не проявила, отметил эксперт.
Если в ближайшие дни спецслужбы РФ не зачистят её, то вскоре (через два-три месяца) мятеж может повториться. И подготовят они уже всё тщательнее и организованнее, убеждён обозреватель.
Россиянам надо быть готовыми, чтобы предотвратить такое развитие ситуации, подытожил Сивков.
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