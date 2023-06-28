Сивков: ждём повторения мятежа через два-три месяца

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Группировка предателей, которая засела в Москве и ждала эскалации военного мятежа, не была зачищена, и через несколько месяцев может устроить очередной бунт.

Фото: sputnik-ossetia.ru

Об этом сообщил военный эксперт Константин Сивков.

"В Москве их ждали. Причём их ждали две деструктивные группировки. Одну из них ФСБ частично уничтожила, это украинские гуровцы и сбушники", — в эфире канала "Красная линия" сказал аналитик.

Однако главный выгодоприобретатель — группировка, которая должна была взять власть, осталась невредимой, поскольку себя не проявила, отметил эксперт.

Если в ближайшие дни спецслужбы РФ не зачистят её, то вскоре (через два-три месяца) мятеж может повториться. И подготовят они уже всё тщательнее и организованнее, убеждён обозреватель.

Россиянам надо быть готовыми, чтобы предотвратить такое развитие ситуации, подытожил Сивков.