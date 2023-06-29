Марочко: боевики ВСУ перестреляли друг друга на Краснолиманском направлении

На Краснолиманском направлении между украинскими военнослужащими произошла перестрелка.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Нацгвардейцы Украины открыли огонь по пытавшимся дезертировать солдатам ВСУ.

"В районе населённого пункта Серебрянка, с позиций нацгвардии Украины зафиксировано ведение стрелкового огня по позициям 67-й механизированной бригады вворужённых формирований", — отметил ополченец.

По всей вероятности, такие происшествие связано с пресечением попыток оставить позиции военнослужащими Вооружённых сил Украины, подытожил Марочко.

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