На Краснолиманском направлении между украинскими военнослужащими произошла перестрелка.
Об этом со ссылкой на свои источники сообщает подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
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"В районе населённого пункта Серебрянка, с позиций нацгвардии Украины зафиксировано ведение стрелкового огня по позициям 67-й механизированной бригады вворужённых формирований", — отметил ополченец.
По всей вероятности, такие происшествие связано с пресечением попыток оставить позиции военнослужащими Вооружённых сил Украины, подытожил Марочко.
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