Вооружённые силы России значительно превосходят украинскую армию в зоне спецоперации по количеству личного состава, обеспечению боеприпасами и оборонительным возможностям.
Такое заявление сделал советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью итальянским СМИ.
"Русские выставили три линии обороны: вырыли траншеи, построили бункеры, выставили артиллерию, запускают ракеты, в том числе с неба, у них тысячи танков в креплениях. У них около 360 тысяч солдат", — перечислил он в беседе с журналистом издания Corriere della Sera.
Что касается ВСУ, отметил Подоляк, украинцы испытывают серьёзный снарядный и ракетный голод, а потому не в силах помешать ВС РФ подвозить боеприпасы и подкрепления на передовую.
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