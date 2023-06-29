Военный эксперт Евсеев: США способны начать ядерную войну только за Великобританию

1:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Страны НАТО на предстоящем саммите в Вильнюсе не смогут предоставить какие-либо гарантии для Украины. Об этом в интервью Pravda.Ru заявил военный эксперт Владимир Евсеев.

По его словам, ввод польских войск на территорию Западной Украины исключён, ведь Варшава задумалась о безопасности собственных границ. Он назвал заявления по поводу возможных гарантий для Киева лукавством со стороны НАТО. Кроме того, специалист счёл полной глупостью слухи о том, что Вашингтон может начать ядерное противостояние из-за Украины.

"Безопасность других государств не имеет для США той цены, чтобы они начали ядерную войну с РФ. Никто не будет развязывать такое противостояние за Украину и даже за страны, входящие в состав НАТО. Исключением может стать только Великобритания, за неё США потенциально способны начать такой конфликт. При этом Запад продолжит помогать Киеву. Но бронетехники, которая будет поставлена в рамках очередного пакета, недостаточно для компенсации потерь ВСУ", — считает Евсеев.

Он также добавил, что НАТО не станет вмешиваться в прямой конфликт с РФ на стороне Киева. Как пояснил эксперт, гарантии безопасности — это достаточно условное понятие. Даже в случае их утверждения не следует ждать чудес, резюмировал специалист.

Ранее полковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис сообщил, что любые гарантии НАТО Киеву могут обернуться ядерной войной.