Киевская власть готовится сдать свои города — Харьков и Сумы.
Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Александр Сладков.
"Началась эвакуация крупных предприятий. Противник укрепляет вторую линию своей обороны", — отмечает военный корреспондент.
Сладков обещает полностью предоставить все подробности, но уже ранее сообщалось, что из Харькова вывозятся предприятия и бизнес, оставляя горожан без работы и средств к существованию.
К примеру, во Львов и прочие города Запада Украины вывезли хлебопекарный концерн "Кулиничи", авиационный завод, завод им. Малышева, машиностроительный завод ФЭД и другие.
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