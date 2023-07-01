Сладков: Киевский режим готовится сдать Харьков и Сумы

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киевская власть готовится сдать свои города — Харьков и Сумы.

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Александр Сладков.

"Началась эвакуация крупных предприятий. Противник укрепляет вторую линию своей обороны", — отмечает военный корреспондент.

Сладков обещает полностью предоставить все подробности, но уже ранее сообщалось, что из Харькова вывозятся предприятия и бизнес, оставляя горожан без работы и средств к существованию.

К примеру, во Львов и прочие города Запада Украины вывезли хлебопекарный концерн "Кулиничи", авиационный завод, завод им. Малышева, машиностроительный завод ФЭД и другие.