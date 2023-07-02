ISW: Киев не оставляет попытки контрнаступления ВСУ, но оно затянется надолго

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские силы в течение 1 июля провели четыре контрнаступательные операции на различных участках линии боевого соприкосновения, заявили аналитики Института изучения войны (ISW) из США.

Американские эксперты признают, что ВСУ не смогли добиться значительных успехов.

"Украинские контрнаступательные операции продлятся дольше, чем ожидали некоторые западные наблюдатели", — сообщает ISW в своей регулярной сводке со ссылкой на главу Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли.

Заокеанские специалисты также отмечают, что командование ВС РФ своевременно реагирует на все угрозы, перебрасывая необходимые подкрепления с других направлений.

Согласно выводам ISW, Киев лукавит, когда говорит о намерении России устроить теракт на Запорожской АЭС. Москва не станет взрывать атомную станцию, так как под угрозой окажутся новые регионы РФ.

Ранее представитель американского конгресса заявила, что "актёр Зеленский руководит нацистской армией".