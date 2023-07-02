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МК: Клинцевич назвал причины истерики главкома ВС Украины Валерия Залужного

1:00
Силовые структуры

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный проявляет крайнюю агрессивность в общении с западной прессой и практически истерит. Политолог Андрей Клинцевич объяснил, почему такое происходит.

Он отметил, что Запад постоянно выражает негативное отношение к военному руководству Украины, фактически называя его неспособным. Это сильно раздражает Залужного.

Кроме того, главком ВСУ выражает недовольство тем, что НАТО требует от него достижения успехов, не предоставляя должных ресурсов. 

Залужный изначально указывал на то, что наступательные операции должны начинаться с авиации, ссылаясь на примеры конфликтов с участием альянса. Однако Европейский союз и НАТО требуют от Киева достижения успехов в пехоте, прежде чем предоставить истребители. Однако проведение такой наступательной операции ВСУ кажется невозможным, пишет "МК".

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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