НАТО может не выдержать опосредованного вооружённого конфликта с РФ на территории Украины, следует из заявления бывшего советника Пентагона Дугласа Макгрегора.
Американский офицер акцентировал внимание на том, что в текущих реалиях развития кризиса на Украине чрезвычайно трудно увидеть какие-либо положительные последствия для Запада.
Макгрегор выразил мнение о том, что европейцы выберутся из кризиса с новыми составами властей, которые откажутся слушать Вашингтон.
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Диетолог Марият Мухина дала журналистам интервью, в котором перечислила напитки, способствующие разжижению крови.