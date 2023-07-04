Экс-советник Пентагона Макгрегор: НАТО украинский кризис не переживёт

0:31 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

НАТО может не выдержать опосредованного вооружённого конфликта с РФ на территории Украины, следует из заявления бывшего советника Пентагона Дугласа Макгрегора.

Фото: thegrayzone

Американский офицер акцентировал внимание на том, что в текущих реалиях развития кризиса на Украине чрезвычайно трудно увидеть какие-либо положительные последствия для Запада.

Макгрегор выразил мнение о том, что европейцы выберутся из кризиса с новыми составами властей, которые откажутся слушать Вашингтон.