Лукашенко: Белоруссия принимает зеркальные меры на выпады и провокации извне

0:31 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Власти Белоруссии дают зеркальные ответы на выпады и провокации извне, следует из заявления президента республики Александра Лукашенко.

Фото: РБК

В ходе выступления на торжественной церемонии чествования выпускников военных вузов Лукашенко акцентировал внимание на том, что помимо экономического диктата, информационного и политического давления, Белоруссия сталкивается сегодня с различными провокациями и инспирированными извне попытками ведения террористической деятельности в государстве.