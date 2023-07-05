Власти Белоруссии дают зеркальные ответы на выпады и провокации извне, следует из заявления президента республики Александра Лукашенко.
В ходе выступления на торжественной церемонии чествования выпускников военных вузов Лукашенко акцентировал внимание на том, что помимо экономического диктата, информационного и политического давления, Белоруссия сталкивается сегодня с различными провокациями и инспирированными извне попытками ведения террористической деятельности в государстве.
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