Рогов: контингент НАТО может быть введён на Украину после саммита альянса в Вильнюсе

1:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Некоторые страны НАТО могут ввести свои войска на Украину после саммита военного блока, который будет проходить 11 и 12 июля в Вильнюсе, предупредил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Фото: flickr.com/ The U.S. Army

Он не исключил, что Польша, Латвия, Литва и Эстония решатся на переброску ограниченного контингента в зону боевых действий. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский регулярно заявляет о возможной ядерной провокации, чтобы добиться ввода войск НАТО в страну.

"Это будет легализация оккупации в формате обеспечения ядерной безопасности на подконтрольной режиму Зеленского территории", — подчеркнул Рогов в беседе с ТАСС.

Как пояснил руководитель общественного движения, Варшаву давно интересует Западная Украина, поэтому польские военные в случае принятия решения о вводе контингента НАТО будут направлены именно туда.

Ранее политолог Михаил Александров в интервью Pravda.Ru сообщил, что разговоры о прямом вмешательстве Североатлантического альянса в украинский конфликт являются способом запугивания РФ.