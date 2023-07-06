Некоторые страны НАТО могут ввести свои войска на Украину после саммита военного блока, который будет проходить 11 и 12 июля в Вильнюсе, предупредил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Он не исключил, что Польша, Латвия, Литва и Эстония решатся на переброску ограниченного контингента в зону боевых действий. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский регулярно заявляет о возможной ядерной провокации, чтобы добиться ввода войск НАТО в страну.
"Это будет легализация оккупации в формате обеспечения ядерной безопасности на подконтрольной режиму Зеленского территории", — подчеркнул Рогов в беседе с ТАСС.
Как пояснил руководитель общественного движения, Варшаву давно интересует Западная Украина, поэтому польские военные в случае принятия решения о вводе контингента НАТО будут направлены именно туда.
Ранее политолог Михаил Александров в интервью Pravda.Ru сообщил, что разговоры о прямом вмешательстве Североатлантического альянса в украинский конфликт являются способом запугивания РФ.
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