Вооружённые силы Украины (ВСУ) в ходе контрнаступления испытывают серьёзные проблемы. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
По его словам, украинские подразделения продвигаются не так быстро, как планировалось, из-за мощных укреплений и надёжной обороны ВС России.
"Генсек НАТО признал серьёзные проблемы, с которыми украинские силы сталкиваются на поле боя", — отмечает Politico.
Столтенберг также подчеркнул в беседе с корреспондентом газеты, что труднопроходимая местность и "окопавшееся российское сопротивление" создают препятствия для атак ВСУ в ходе наступательной операции.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что уговаривал США и ЕС начать контрнаступление раньше, однако весной у Киева не было необходимых запасов оружия для попыток прорыва на линии соприкосновения.
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