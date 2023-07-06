Генсек НАТО Столтенберг признал наличие серьёзных проблем в ходе контрнаступления ВСУ

Вооружённые силы Украины (ВСУ) в ходе контрнаступления испытывают серьёзные проблемы. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Фото: https://d.newsweek.com

По его словам, украинские подразделения продвигаются не так быстро, как планировалось, из-за мощных укреплений и надёжной обороны ВС России.

"Генсек НАТО признал серьёзные проблемы, с которыми украинские силы сталкиваются на поле боя", — отмечает Politico.

Столтенберг также подчеркнул в беседе с корреспондентом газеты, что труднопроходимая местность и "окопавшееся российское сопротивление" создают препятствия для атак ВСУ в ходе наступательной операции.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что уговаривал США и ЕС начать контрнаступление раньше, однако весной у Киева не было необходимых запасов оружия для попыток прорыва на линии соприкосновения.