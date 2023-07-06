Президент Украины Владимир Зеленский уже понял итог текущего военного конфликта.
Об это на пресс-конференции в Минске 6 июля сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко. И если после давних обещаний Запада у Зеленского появились крылья, то сейчас он окончательно понял, что не победит.
"Он уже делает шаги, чтобы выйти из этого положения", — заявил глава РБ.
Однако признания Западом ошибок не будет, там их никогда не признают. А решения Вашингтона белорусский лидер назвал "комедийными".
"Пока не уравновесим планету, до тех пор они будут чудить. И эти чудики будут превращаться в гибель тысяч и миллионов людей", — подытожил Лукашенко.
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