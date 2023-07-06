Доброволец назвал основную причину гибели солдат на спецоперации

Доброволец ВС РФ рассказал, что такое позиционные боевые действия, которые сейчас идут на спецоперации, и что становится самой частой причиной гибели военных.

Фото: redstar.ru

По словам Андрея, российские и украинские солдаты сейчас придерживаются одной тактики. В задачу бойцов ВС РФ входит: выкопать окопы, создать блиндажи, подогнать технику и отработать по опорникам бандформирований. Отсюда сторонний наблюдатель не видит быстрых прорывов и кажется, что на фронте ничего не происходит.

Что касается потерь, то чаще всего они случаются из-за небрежности и нежелания позаботиться о себе, цитирует его интернет-издание "Подмосковье сегодня". Бывало, ленятся копать укрепления, говорит боец, отметив, что часто надо менять позиции и иногда с лопатой днями не расстаёшься.

"Нельзя давать слабину и расслабляться на боевом дежурстве", — подытожил доброволец.

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