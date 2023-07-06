Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования убийства 23-летнего жителя посёлка Горный Ставропольского края, который был участником спецоперации на Украине. Об этом сообщает издание newstracker.ru.
Родственники погибшего ранее жаловались, что задержан только один человек, а следствие продвигается очень медленно.
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