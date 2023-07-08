Литовкин объяснил, почему мосты и порты Украины до сих пор целы

ВС РФ наносят избирательные удары по складам с боеприпасами, с ГСМ, по центрам управления.

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Эти удары не мешают предстоящему восстановлению Украины, сообщил полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Литовкин.

Крупные ж/д узлы есть на её границе с Молдавией и Румынией. Есть станции у Польши, где "переобувают" железнодорожные вагоны с евроколеи на широкую российскую. Есть крупные ж/д узлы во Львове или Киеве. И хотя спецоперация там идет уже довольно долго, мы продолжаем торговать с ЕС.

"40-50 процентов "Аэробуса" и "Боинга" американского состоят из наших титановых заготовок. Мы поставляем им удобрения, поставляем им — в ту же Францию — уран для французских электростанций, и т. д. В конце концов, мы через Украину качаем газ в Европу, несмотря на войну. Поэтому я думаю, что эти мосты нужны, чтобы проходили эшелоны с этим товаром", — в интервью изданию "Украина.ру" сказал аналитик.

А во-вторых, рано или поздно Украина будет освобождена от нацизма. И эти мосты, ж/д станции и прочая инфраструктура потребуются для восстановления уже российской промышленности, с/х и так далее, подытожил Литовкин.

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