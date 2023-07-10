Политолог Ростилав Ищенко расказал, в чём состоит сложность операции по взятию Одессы.
Историк, аналитик, публицист и бывший украинский дипломат Ростислав Ищенко объяснил, стоит ли ждать похода ВС РФ на Одессу.
Ранее сообщалось, что к побережью Одессы прибило холодильники, диван и уличный туалет из Херсона.
Ищенко отметил, что армии РФ, чтобы атаковать Одессу, нужно переправиться на правый берег Днепра. Хорошие шансы, по мнению эксперта, у России были, когда ВС РФ стояли под Херсоном.
"Если сейчас перебросить войска, то Украина может повторить историю с подрывом Каховской плотины, взорвав ещё четыре днепровские ГЭС. Таким образом можно отрезать наши войска не на две, не на три недели, а до зимы", — цитирует слова Ищенко "Военное дело".
Он объяснил, что армии России необходимо будет сначала захватить Запорожье и Днепропетровск, и лишь после этого готовится к одесской операции.
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