Эксперт оценил шансы армии России взять Одессу

Политолог Ростилав Ищенко расказал, в чём состоит сложность операции по взятию Одессы.

Фото: Pixabay.com

Историк, аналитик, публицист и бывший украинский дипломат Ростислав Ищенко объяснил, стоит ли ждать похода ВС РФ на Одессу.

Ранее сообщалось, что к побережью Одессы прибило холодильники, диван и уличный туалет из Херсона.

Ищенко отметил, что армии РФ, чтобы атаковать Одессу, нужно переправиться на правый берег Днепра. Хорошие шансы, по мнению эксперта, у России были, когда ВС РФ стояли под Херсоном.

"Если сейчас перебросить войска, то Украина может повторить историю с подрывом Каховской плотины, взорвав ещё четыре днепровские ГЭС. Таким образом можно отрезать наши войска не на две, не на три недели, а до зимы", — цитирует слова Ищенко "Военное дело".

Он объяснил, что армии России необходимо будет сначала захватить Запорожье и Днепропетровск, и лишь после этого готовится к одесской операции.